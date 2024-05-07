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Giriş Tarihi: 7.5.2024 13:18

Aksaray'da feci kaza: Bariyerlere çarptı, alev aldı: 1 ölü, 5 yaralı

Aksaray'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, araçtan çıktıktan sonra otomobil alev aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Veli Örüç (27), hayatını kaybetti.

DHA
Aksaray’da feci kaza: Bariyerlere çarptı, alev aldı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 04.30 sıralarında, Ankara-Niğde otoyolu Devedamı köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan İstanbul'a giden Mehmet Ferit Kaya (28) yönetimindeki 07 JM 047 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Mehmet Ferit Kaya, Diyar Kaya (20), Zeynep Kumsal (4), Ayaz Kılınç (2), Nursin Kılınç (4) ve Veli Örüç yaralandı. Yaralılar, kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra, otomobil alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralılar ise ambulanslarla Aksaray ve Kırşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Kırşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Veli Örüç, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Aksaray'da feci kaza: Bariyerlere çarptı, alev aldı: 1 ölü, 5 yaralı
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