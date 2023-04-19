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Giriş Tarihi: 19.4.2023 21:46

Aksaray'da feci kaza! Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3’ü polis 6 yaralı

Aksaray’da korkunç bir kaza meydana geldi. Polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü polis memuru 6 kişi yaralandı.

İHA
Aksaray’da feci kaza! Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3’ü polis 6 yaralı

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu TOKİ Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.S. (52) idaresindeki 68 HV 849 plakalı otomobil TOKİ kavşakta polis memuru C.Y. (30) yönetimindeki 68 A 5954 plakalı polis aracı ile çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerin yanı sıra polis memurları S.B. (26) ve O.D. (51), diğer araçta yolcu olarak bulunan A.T.S. (20) ile H.S. (49) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aksaray'da feci kaza! Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 3’ü polis 6 yaralı
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