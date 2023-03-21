Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da feci kaza! Ticari araç, midibüs ve otomobile çarptı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 21.3.2023 01:49

Aksaray'da feci kaza! Ticari araç, midibüs ve otomobile çarptı: 3 yaralı

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç otoparka girerek park halindeki midibüs ve otomobile çarptı. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

İHA
Aksaray’da feci kaza! Ticari araç, midibüs ve otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Otogar yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezden otogar istikametine seyreden E.Ö. (25) idaresindeki 68 ABS 562 plakalı Dacia marka hafif ticari araç, otogara yaklaştığında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otoparka girerek önce park halindeki 68 HV 857 plakalı Mercedes marka midibüse, sonra da yine park halindeki 34 PV 3115 otomobile çarptı. Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan B.P. (23) ile H.K. (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Meclis'te kirli pazarlık! CHP-HDP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar'dan birlikte açıklama!
Ali Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!
Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlık depremi! Enner Valencia, Joshua King ve Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde yok (SABAH.COM.TR ÖZEL)
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
21 yılda dünya ligine çıktık: Savunma sanayiinde yerli ve milli gurur
Dünya Türkiye'deki deprem felaketi için toplandı! Başkan Erdoğan: Bu dayanışmayı unutmayacağız
Mersin'de korkunç cinayet! Acı çekmesin diye annesini, annesine bakmıyor diye de eşini öldürmüş
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
Aman çocuklarınıza dikkat edin! YouTube Kids’te cinsel içerikler de var LGBT ile ilgili içerikler de!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da feci kaza! Ticari araç, midibüs ve otomobile çarptı: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA