Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da hareketli dakikalar! Polisler çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemleri aldı
Giriş Tarihi: 28.11.2021 19:12 Son Güncelleme: 28.11.2021 19:14

Aksaray'da hareketli dakikalar! Polisler çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemleri aldı

Aksaray’da hareketli dakikalar! Polisler çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemleri aldı

Aksaray’da pompalı tüfekle bir kişiyi vuran şahıs kaçarken polis ekiplerinin etrafını sarması üzerine önce tüfeği polise doğrulttu, sonra da boğazına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin çelik yelek giyerek uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemleri aldığı olayda şüpheli 1,5 saat süren ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Olay, Taşpazar Mahallesi 846 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden kavga nedeniyle husumet bulunan Muhammet Tuğrul Ç. (23) ile Mehmet O. (32) konuşmak için bir araya geldi. Buluştuktan kısa süre sonra tartışan ve tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet O. yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammet Tuğrul Ç.'ye ateş etti. Saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Muhammet Tuğruy Ç. yere yığılırken, tüfek sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

TÜFEKLE ATEŞ AÇTIKTAN SONRA KAÇTI

Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren Mehmet O. isimli şüphelinin peşine düştü. Mehmet O. polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile kısa sürede Atatürk Bulvarı üzerinde bulundu.

TÜFEĞİ BOĞAZINA DAYADI

Elindeki tüfekle yakalanacağını anlayan Mehmet O. gözaltına alınmamak için tüfeği boğazına dayayarak yanına kimseyi yaklaştırmadı. Çevrede çok sayıda vatandaş ve araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle polis ekipleri civardaki tüm yolları trafiğe kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

TÜFEĞİ POLİSLERE DOĞRULTTU

Bu sırada Mehmet O.'nun bir ara elindeki tüfeği polislere doğrultmasının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen tüm ekipler çelik yelekler giyerek bölgeyi adeta abluka altına aldı. Birçok polis ekibi uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini sağlarken, sivil polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı silahlarını çekerek olaya müdahale etti. Polis ekipleri Mehmet O.'nun elindeki tüfeği bırakması ve teslim olmasını istedi. Polisin uzun uğraşlarına rağmen teslim olmayan Mehmet O. boğazına dayadığı tüfekle ara sokaklara girerek polis ekiplerini zor anlar yaşattı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 1,5 saat polis ekiplerine direnen Mehmet O. elindeki tüfekle polis aracına bindi. Bu sırada polis memurları Mehmet O.'nun elindeki tüfeği almayı başardı. Mehmet O. polis aracıyla hızla olay yerinden uzaklaştırılarak önce sağlık raporu için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne ardından da İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Aksaray emniyetinin geniş çaplı inceleme ve araştırma sürdürdüğü olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika haberler... Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
İzmir'de depremzedelerin yeni ev sevinci
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
Son dakika: Alıkonulan iş adamından şoke eden sözler! 'Beni Furkancılar kaçırdı'
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Meçhul sevgiliden yürek yakan mektup
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
Kurumlara “anadili gibi” makine çevirisi yapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Aksaray'da hareketli dakikalar! Polisler çelik yelek giyip uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemleri aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA