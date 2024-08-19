Aksaray’da kanlı olay: Kocam dolapların içinde adam aradı!

5 Ağustos tarihinde beni 2 kez bıçakladı, o zaman ağzımı açmamıştım. Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı " dedi. Polis, kaçan Fatih Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.