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Giriş Tarihi: 19.7.2022 18:44 Son Güncelleme: 19.7.2022 18:47

Aksaray’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da park halindeki otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 yaşındaki Nisa Arya Öztemel hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Aksaray’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Aksaray- Konya karayolunun Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Adife Arslan Han yönetimindeki otomobil, İzmir'den Mardin'e giderken çocuğunun ihtiyacı için yolun sağına parkeden Abdulbaki Öztemel'e ait otomobiline arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile Öztemel'in otomobili şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Öztemel ile araçtaki kızı Nisa Arya, eşi Emine Can Öztemel (27) ile diğer araç sürücüsü Adife Arslan Han yaralandı.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Nisa Arya Öztemel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Aksaray’da kaza: 1 ölü, 3 yaralı
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