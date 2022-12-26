Aksaray’da koca dehşeti: Karısının 3 yakınını bıçakladı!

Kanlı olay, saat 13.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Facia Avan, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Hacı Mehmet Avan tarafından darbedildi. Polis merkezine gidip şikayetçi olan Facia Avan, amcası Hicabi Karakaş'ı da arayarak yardım istedi. Hicabi Karakaş yanına Serkan Darılmaz ve Ecevit Akbıyık'ı da alarak polis merkezinin önüne gitti. İfadeye çağırılan Hacı Mehmet Avan ve oğlu Nutku Avan (19), polis merkezinin önünde eşinin yakınlarına bıçakla saldırdı. Kavgada Hicabi Karakaş sağ bacağından, Serkan Darılmaz (35) sol göğsü ile sırtından, Ecevit Akbıyık (47) ise sağ kulağından yaralandı.