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Giriş Tarihi: 26.5.2023 05:34

Aksaray'da korkunç kaza! Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray’da hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen ve araçların hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralandı.

İHA
Aksaray’da korkunç kaza! Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Aksaray - Konya Kara Yolu polis okulu kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden G.K. (24) yönetimindeki 68 KK 856 plakalı minibüs, polis okulu kavşağında İ.K. (30) idaresindeki 68 AAY 753 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle özellikle hafif ticari araç adeta hurdaya dönerken sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan Y.B. (37), S.A. (24) ve İ.A. (22) olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazayı fark eden yoldan geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polisin geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aksaray'da korkunç kaza! Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 5 yaralı
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