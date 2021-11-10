Aksaray’da korkunç olay! Bunalıma giren genç, 3. katın balkonundan atladı

Ağır yaralı olan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin inceleme ve araştırma yürüttüğü olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.