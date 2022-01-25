Aksaray’da miras dehşeti! Babası tarafından karısı öldürülen oğul, abisini öldürdü!

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mustafa Çınar ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Mustafa Çınar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abi katili olan Muammer Çınar da gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.