Aksaray’da öğrencisini feci şekilde dövmüştü! Dayakçı öğretmen yarın hakim karşısına çıkacak!

Milli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından başlatılan idare soruşturma kapsamında Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak görevine başladı.

Yürütülen Adli soruşturma kapsamında Ali Rıza Y. hakkında, 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ali Rıza Y.'nin yarın Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

Hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y.'nin öğrencisi T.K.'nin kendisine 'deli' dediğini ve küfrettiğini ileri sürerek dövdüğü ve 9 kez tokat attığı, öğrencinin de burnu kanadığı belirtildi. İddianamene Ali Rıza Y.'nin, ifadesine de yer verildi. Ali Rıza Y., ifadesinde "Derse başlamadan önce bir öğrenci yanıma gelip, T.K.'nin Gülcan Hocaya 'Ali Rıza hoca, deli' dediğini söyledi. T.K. bir hafta önce de benim hakkımda sınıfta sigara içtiğim ve öğrencilere küfrettiğim yönünde söylentiler çıkarttı. Bu nedenle okul yönetimi ile aram bozuldu. Olay günü, T.K.'ye özel olarak bu yaptıklarını sormak için koridora çıkartıp, konuşmak istedim. Birkaç kez mağdurun yüzüne tokat attım. Amacım; mağdurun sürekli yalan söylemeyi alışkanlık haline getirmesini engellemekti. Öğrenciye 'sen benim hakkımda yalan, yanlış şeyleri nasıl söylersin' diye bağırdım" dedi.

İfadesinde ayrıca Ali Rıza Y., epilepsi hastası olduğunu, kendisinde bipolar bozukluk bulunduğunu, ilaç kullandığını ve olayı bir anlık sinirlenme sonucu ile yaptığı söyledi.