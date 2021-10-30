Aksaray’da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Eşmekaya Beldesi Bakım Yaylası yolunda meydana geldi. Ali Kemal Akbal (20) yönetimindeki 68 EV 541 plakalı otomobil, Ragıp Çağlak'ın (22) kullandığı 68 HA 164 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Ali Kemal Akbal'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan traktör sürücüsü Ragıp Çağlak ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.