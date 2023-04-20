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Giriş Tarihi: 20.4.2023 11:00

Aksaray'da sulama kanalına düşen Zehra aranıyor

Aksaray'da kardeşleriyle oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılıp kaybolan Afganistan uyruklu Zehra Özbek'in (11), bulunması için arama- kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, kanalın 12 kilometrelik alanında çalışmalarını sürdürürken şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı.

DHA
Aksaray’da sulama kanalına düşen Zehra aranıyor

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Zehra Özbek, 2 kardeşiyle birlikte evlerinin yakınındaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının üstündeki köprüde oynamaya başladı. İddiaya göre köprünün demir parmaklarına tırmanan Zehra, dengesini kaybedip suya düştü ve akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

Kardeşleri durumu anneleri Azize Özbek'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. DSİ de kanaldaki su akışını kesti. Ekipler yaklaşık 12 kilometrelik sulama kanalında arama yaparken, şu ana kadar bir ize rastlanılmadı. Zehra'nın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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Aksaray'da sulama kanalına düşen Zehra aranıyor
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