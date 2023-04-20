Aksaray’da sulama kanalına düşen Zehra aranıyor

Kardeşleri durumu anneleri Azize Özbek'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. DSİ de kanaldaki su akışını kesti. Ekipler yaklaşık 12 kilometrelik sulama kanalında arama yaparken, şu ana kadar bir ize rastlanılmadı. Zehra'nın bulunması için çalışmalar devam ediyor.