Aksaray’da taşlı sopalı park kavgası: 7 yaralı

Olay gece yarısı Küçükbölcek Mahallesi Küçükbölcek Caddesi Erdem Apartmanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanda ikamet eden 2 komşu arasında apartman önüne park edilen motosikletin park edilip edilmemesi konusunda tartışma çıktı. Bir taraf motosikleti park edebileceğini, diğer taraf ise hark edemeyeceğini iddia etmesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale eden polis ve bekçiler 2 gurubu ayırmakta güçlük çekerken olay yerine takviye ekip sevk edildi. 2 tarafın da tüm aile fertlerinin karıştığı kavgada yumruklar havada uçuşurken taş ve sopalarla birbirlerine girdi. Kavgada 7 kişi yaralandı.

Çok sayıda ambulansın da sevk edildiği olay yerinde yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslara bindirilen yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan A.A. (41), T.A. (28), A.Ü. (28), Ç.K. (69), S.K. (37), E.K. (36), ve T.K. (58) isimli yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmada olayda kullanılan 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. 3 kişinin de gözaltına alındığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.