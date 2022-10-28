Haberler Yaşam Haberleri Aksaray'da "taziye yemeği" uygulaması kaldırıldı
Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:50

Aksaray'da "taziye yemeği" uygulaması kaldırıldı

Aksaray Valiliği, kent genelinde taziye yemeği uygulamasının sonlandırıldığını duyurdu.

Aksaray’da taziye yemeği uygulaması kaldırıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İslam'da vefat eden bir yakına karşı en büyük sorumluluğun, geciktirmeden cenaze namazını kılıp, onu defnetmek olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cenaze sahibinin acısı ve meşguliyeti olduğundan Peygamber Efendimizin sünneti gereği cenaze evine yemek götürmek sünnettir. Bu aynı zamanda örf, adet ve göreneklerimize daha uygun bir davranıştır. Ayrıca günümüzde tüm acısı ve meşguliyetine rağmen cenaze sahibinin zor şartlar altında, taziyeye gelen misafirlere yemek ikram etmek için büyük bir külfetin altına girdiği, başkalarından borç para aldığı bilgileri de bizlere ulaşmaktadır. Anılan nedenlerle 27 Ekim itibarıyla cenaze sahibine daha fazla yük olmamak adına Aksaray'a bağlı ilçe, kasaba ve köylerde cenaze sahibinin yemek vermesi uygulamasına son verilmiştir."

Bu emir doğrultusunda başta belediye ile muhtarlıkların, anons ve diğer yöntemlerle vatandaşlara gerekli duyuruları yapacağı bildirilen açıklamada, "Aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesinde öngörülen idari para cezasının uygulanacağının bilinerek gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Aksaray'da "taziye yemeği" uygulaması kaldırıldı
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