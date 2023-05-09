Aksaray’da TOGG izdihamı ! Binlerce kişi görebilmek için caddeleri doldurdu

İlk yerli ve milli otomobil TOGG, Tanıtım çalışmaları kapsamında kente getirildi. Aksaray Belediyesi binası önünde vatandaşların beğenisine sunulan araca ilgi oldukça fazlaydı. Binlerce vatandaş sokakları, caddeleri doldurdu.

TOGG'u görüntülemek isteyen vatandaşlar birbirleri ile yarıştı. Polis, vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. 'Anadolu kırmızısı' otomobil, büyük beğeni topladı.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, araca binerek belediye önünden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na geldi.

BU YOĞUNLUK 60 YILLIK ÖZLEMİN NETİCESİ

Dinçer, "Ülkemizin yerli ve milli aracı Togg Aksaray'a geldi. Aracımız vatandaşlarımıza da teslim edilmeye devam ediyor. Bizde aracımızı törenle vatandaşımıza tanıtıyoruz. Togg ile ülkemizin 60 yıllık hayali gerçekleşmiş oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın çok yoğun bir ilgisi var. 60 yıllık özlemin neticesi bu yoğunluk. 60 yıldır ülkemiz aracını, uçağını ve savaş gemisini üretemez bir haldeydi. Geldiğimiz bu süreçte hepsini üretir olduk. Dünya liginde yarışacak, elektrikli ve son derece modern bir araç ülkemize hayırlı olsun" dedi.

