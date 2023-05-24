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Giriş Tarihi: 24.5.2023 18:48

Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Aksaray’da polis ekiplerince, 'sokak satıcısı’ olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İHA
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 şahsın sokaklarda uyuşturucu satıcılığı yaptığı ve uyuşturucu imal ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Bilgiler üzerine hemen harekete geçen NSM ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin peşine düştü. Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelileri teknik ve fiziksel olarak günlerce takip eden NSM ekipleri yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı. 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri 4 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde, eklentilerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 bin 623 adet sentetik ecza hap maddesi, 4 adet ecstasy uyuşturucu hap, suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen 6 bin TL nakit para, suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen 4 adet çeyrek altın, 3 adet kurusıkı tabanca, 50 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan K.A. (32), F.A. (33), A.A. (61) ve M.D. (40) sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli de Aksaray Adliyesine sevk edildi.

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Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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