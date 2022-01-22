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Giriş Tarihi: 22.1.2022 10:14 Son Güncelleme: 22.1.2022 10:17

Aksaray’da yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Aksaray’da yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

Aksaray’da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 4 yolcu yaralandı.

Aksaray-Konya karayolunun Sultanhanı ilçesi girişinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Ağrı'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine giden Naif Yeşilkaya (36) yönetimindeki 04 AAG plakalı yolcu otobüsü, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole düştü.

Kazada, otobüste bulunan 33 yolcudan 4'ü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yolcular ise polis, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından çevredeki dinlenme tesislerine götürüldü.

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Aksaray’da yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı
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