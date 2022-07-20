Aksaray’daki kazada annesi durumunu sormuştu: Nisa bebekten kahreden haber!

YARASINI UNUTTU, KIZINI SORDU



Yaralılardan Emine Can Öztemel, sedyeyle ambulanstan indirilip acil servise alındığı sırada kendi yarasını unutup, kızı Nisa Ayra'nın durumunu merak etti. Anne Öztemel, ''Kızım nerede? Durumu nasıl? Kızım iyi mi? Ne olur bir şey söyleyin. Ben iyiyim ama kızım nasıl? Doğru söyleyin bana, niye bir şey söylemiyorsunuz?" diyerek, sağlık görevlilerine kızını sordu. Sağlık görevlileri de müdahale edildiğini belirterek, Emine Can Öztemel'i sakinleştirmeye çalıştı.