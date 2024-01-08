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Giriş Tarihi: 8.1.2024 11:37

Aksaray'daki korkunç olayı gerçekleştiren gaspçı yakalandı

Aksaray'da kucağında 1,5 yaşındaki oğlu Alperen ile zemin kattaki evlerinin balkonuna eşya almaya çıkan Dudu Altan'a (21), bıçakla saldırıp, cep telefonunu zorla alan F.E. (26), polis ekiplerince yakalandı.

DHA
Aksaray’daki korkunç olayı gerçekleştiren gaspçı yakalandı

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Aratol İstiklal Mahallesi'ndeki 2 katı binanın giriş katında meydana geldi. Dudu Altan, kucağında oğlu Alperen ile eşya almak için balkona çıktığı sırada elinde bıçak bulunan F.E.'nin saldırısına uğradı. Kadının boğazını sıkıp, içeri itekleyen F.E., tekme ve yumrukla darbedip, bıçakla yaraladıktan sonra cep telefonunu gasbederek kaçtı. Altan'ın çığlıkları üzerine komşuları yardıma koştu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bıçak darbesiyle elinden, yumruk ile de yüzünden yaralanan Altan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi sonrasında taburcu oldu.

'BEN SALDIRMADIM Kİ'
Evde parmak izi incelemesinde bulunan polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da tek tek izleyerek, saldırganı ve adresini belirledi. F.E. Çerdiğin Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Çalınan telefon bulunamazken, hastaneye sağlık kontrolüne getirilen F.E., gazetecilere, "Ben saldırmadım ki ağabeyciğim. Telefonu da ben almadım. Şimdi gidince kamere görüntülere çıkacak" dedi. Soruşturma sürüyor.

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Aksaray'daki korkunç olayı gerçekleştiren gaspçı yakalandı
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