Aksaray’daki tüfekli saldırı: Yaralılardan biri öldü...

Karacaoğlu ve Kandemir, kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah D. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaan Karacaoğlu doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Onur Kandemir'in ise kolundan ameliyat edildiği ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, şüpheli Abdullah D.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.