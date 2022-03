Aksaray’ın ’geleneksel gelveri ekmeği’ coğrafi işaret aldı

İsmini Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin eski isminden alan, yapılış şekli, pişirilmesi, tadı ve uzun süre bayatlamaması nedeniyle meşhur olan Gelveri Ekmeği'nin Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenerek coğrafi işaret belgesini aldığı açıklandı. Aksaray İli'ne bağlı Güzelyurt İlçesi'nde tarihi geçmişe sahip ekmeği; tuz, maya ve ekşi maya kullanılarak yapılıyor. Tarihi eserleri, ve doğal güzellikleri ile turizmin en önemli merkezlerinden olan ilçede daha önce mahalle fırınlarında imece usulü ile yapılan ekmek artık fırınlarda üretiliyor. İlçede üretilen ekmeğin yüz yıllık bir gelenekle yapılmaya devam ettiğini, anne ve babası ile çalıştıklarını söyleyen Ramazan Tetik, "Ekmeğimizde katkı yok. Annemizden babamızdan öğrendiğimiz gibi yapıyoruz. Sadece yoğurma işini makine ile yapıyoruz. Ekmeğimiz dayanıklı. Unumuz özel geliyor. Fırınımızda meşe odunu kullanıyoruz. O da ayrı bir tat veriyor" dedi.

EKMEK İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLECEKTİR

Aksaray Valiliği öncülüğünde kültürel değerlerin öne çıkarılması, turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi adına çalışmalar kapsamında Gelveri Ekmeği için coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını ifade eden Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, "Tarihi Rum evlerinin bahçelerinde bulunan taş fırınlarda geleneksel yöntemlerle ekşi maya kullanılarak yüzyıllardır üretilen Gelveri Ekmeği'ne coğrafi işaret başvurusunda bulunmuştuk. Bugün itibari ile coğrafi işareti almış bulunuyoruz. Ek israfının had safhada bulunduğu bugünlerde geleneksel yöntemlerle pişirilen Gelveri Ekmeği'nin on beş gün boyunca tazeliğini koruyabildiği akademik olarak ortaya konulmuştur. Bu ekmeğin tanıtımının daha yapılması, tüketiminde yapılacak artış ile ekmek israfının da önüne geçilecektir" dedi.

"COĞRAFİ İŞARET ALMASI BİZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Sabah erken saatlerde işe başladığını söyleyen baba Yaşar Tetik, "Bizim ekmeğimiz Gelveri çöreği ekşi maya, tuz ve sudan oluşuyor. Başka bir katkı maddesi yok. Bunu yoğurmak kırk beş elli dakika sürüyor. Yoğurduktan sonra bir buçuk saat hamur dinlenir. Oğlum Ramazan ile yazmaya başlarız. Eskiden her mahallede fırın vardı. Sekiz on kişi birleşiyordu. Her hafta birinin fırınında imece usulü ile ekmeklerimiz yapılıyordu" dedi. Günlük 800-1000 arası ekmek üretildiğini ilçeye gelen misafirlerin oldukça rağbet gösterdiğini ve siparişlere ancak yetiştiklerini söyleyen Ramazan Tetik, "Ürünümüzün coğrafi işaret alması bizleri çok mutlu etti. Geleneksel olarak sürdürdüğümüz ekmek üretimiz artarak devam edecek. Hem tanıtımında hem de sağlıklı ekmek tüketimine katkı sağlayacak" dedi.