Akşehir’deki kazada bir Amerikan vatandaşı öldü

Kaza, Değirmenköy Mahallesi D-300 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir A. idaresindeki kamyon Değirmenköy Mahallesi D-300 Karayolundan Afyonkarahisar istikametine dönüş yaptığı sırada Afyonkarahisar'dan Konya
istikametine gitmekte olan Gökhan B. (31) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Gökhan B. ile araçta bulunan İlkim K. (27) yaralanırken, araç içerisindeki Amerikan vatandaşı James Stanley (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden Amerikan vatandaşının cesedi Akşehir
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan iki kişi de ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.