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Giriş Tarihi: 9.11.2021 02:52

Akşehir'deki kazada bir Amerikan vatandaşı öldü

İHA
Akşehir’deki kazada bir Amerikan vatandaşı öldü

Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Amerikan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kaza, Değirmenköy Mahallesi D-300 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir A. idaresindeki kamyon Değirmenköy Mahallesi D-300 Karayolundan Afyonkarahisar istikametine dönüş yaptığı sırada Afyonkarahisar'dan Konya istikametine gitmekte olan Gökhan B. (31) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Gökhan B. ile araçta bulunan İlkim K. (27) yaralanırken, araç içerisindeki Amerikan vatandaşı James Stanley (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından hayatını kaybeden Amerikan vatandaşının cesedi Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan iki kişi de ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Akşehir'deki kazada bir Amerikan vatandaşı öldü
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