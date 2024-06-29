Haberler Yaşam Haberleri Akseki’de felaketin eşiğinden dönüldü! Bilinçsizce atılan sigara izmariti felakete neden oluyordu
Giriş Tarihi: 29.6.2024 16:25 Son Güncelleme: 29.6.2024 16:39

Akseki’de felaketin eşiğinden dönüldü! Bilinçsizce atılan sigara izmariti felakete neden oluyordu

Antalya’nın Akseki ilçesi Cevizli Mahallesi’nde çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Akseki’de felaketin eşiğinden dönüldü! Bilinçsizce atılan sigara izmariti felakete neden oluyordu

Öğle saatlerinde Çevizli Mahallesi güneş kısmında bahçede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler evleri etrafını sardı. Mahallenin tamamını yanın tehdit etmeye başladı.Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Bu sırada yangın ormanlık alanı tehdit etmeye başladı.

SON ANDA SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler evleri sardığı sırada itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi Çevizli Mahallesi'ni küle dönmekten kurtardı. Yangında bahçelerin zarar gördüğü bildirildi. Evlerin ise yangından korunduğu kaydedildi. Yetkililer zamanında müdahale ile alevlerin evlere ve ormanlık alana sıçramasının önlendiğini ifade etti.

SİGARA İZMARİTİNDEN ÇIKTI İDDİASI

Felaketin eşiğinden dönen Çevizli Mahallesi sakinleri yangının rast gele araziye atılan sigaradan çıktığını iddia etti. Vatandaş olarak yangın çıkmaması için önem ve özen gösterdiklerini belirten Çevizli Mahallesi sakinleri, "Alevlerin çıktığı noktada kuru otmar ve çalılık dolu. Atılan sigara izmariti bir anda alevlere dönüştü." diye konuştu. Güvenlik güçleri yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlattı.

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Akseki’de felaketin eşiğinden dönüldü! Bilinçsizce atılan sigara izmariti felakete neden oluyordu
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