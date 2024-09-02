Akseki’de ortalık karıştı

Antalya'nın Akseki'de ilçesinde her yıl Geleneksel Sünnet Şöleni etkinliği düzenleniyor. Bu yıl da düzenlenen sünnet töreni etkinliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının meydandan kaldırtılması damga vurdu. Olay ilçede tepkiyle karşılanırken AK Parti cephesinden peş peşe sert açıklamalar geldi. Akseki Belediyesinin geçen dönemki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, resmin indirilmesine üzerine 'Acemi başkan' diyerek CHP Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca'yı hedef aldı. AK Parti Akseki İlçe Başkanı Halis Gündoğdu'da "Resminin kaldırılması tarafımızca kabul edilmeyecek bir davranıştır" diyerek programa katılmayacaklarını açıkladı.

'ACEMİ BAŞKAN'

Etkinlik alanlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanmanın devlet geleneği olduğunu belirten eski Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını, şehitlerimizin kanı ile boyanmış Al Bayrağımızı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını etkinlik alanlarında kullanmak kural değilse de Devlet Gereğidir! 'Acemi başkan' bugün büyük bir yanlışa imza atıp 5 kişiyle düzenledikleri Geleneksel Sünnet Şöleni'nde Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını etkinlik alanında kaldırtmıştır! İşin doğrusunu çok uzakta aramayın kıymetli başkan! Size tavsiyemiz; mensubu olduğunuz partinin etkinlik fotoğraflarına bakıp bu işlerin nasıl yapıldığını bir an önce öğrenin! Dünya siyasetine yön veren, mazlumların umudu Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını alanlardan kaldırmak sizin haddiniz de göreviniz de değildir! Takdir kıymetli Aksekili hemşehrilerimindir…"

AK PARTİ PROGRAMA KATILMIYOR

Ak Parti Akseki İlçe Başkan Halis Gündoşmuş'ta programa katılmayacaklarını duyurduğu açıklamada şu sözlere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramında İlçemiz Cumhuriyet Meydanında asılı olan posterinin bugün Geleneksel Sünnet Şöleninde İlçe Belediyemiz tarafından kaldırıldığına şahitlik ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde Cumhurbaşkanlığı makamı ülkenin birlik ve beraberliğini temsil eder. Bu anlayışla Cumhurbaşkanı resminin asılması bir gelenek halini almıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin kaldırılması tarafımızca kabul edilmeyecek bir davranıştır. Aziz hemşehrilerimizin takdirlerine sunuyor ve bu davranıştan dolayı tertiplenen programa katılmıyoruz." Mazlumların umudu, ümmetin lideri, memleket ve millet sevdalısı Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında yürümek bir şereftir..."