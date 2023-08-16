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Giriş Tarihi: 16.8.2023 09:07 Son Güncelleme: 16.8.2023 09:16

Akseki'de yangın derin vadide sürüyor

Antalya'nın Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde salı günü saat 13.45'te baslayan orman yangını derin vadide devam ediyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Akseki’de yangın derin vadide sürüyor

Antalya'nin Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde salı günü saat 13.45'te baslayan orman yangını derin vadide devam ediyor. İhbarın ardından ekipler yangına karadan ve havadan müdahale başlattı. Havanın kararmasın ardından gece karanlığında 2 helikopter sabaha kadar alevlere su attı. Karadan ise 8 arazöz, 8 şu tankeri ve komando ekiplerinin desteği ile gün ağarıncaya kadar alevler ile mücadele etti.

60 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Görevliler yangında şuana kadar 60 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi. Arazinin dağlık ve sarp yapısı ile karadan müdahalenin güç olduğunu belirten görevliler, "Yangın derin vadide ilerliyor. Nem oranının yüksek olması yangının hızlı ilerlemesine engel. Bu bizim için iyi. Yangını gün içinde kontrol altına almayı umuyoruz" diye konuştu.

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Akseki'de yangın derin vadide sürüyor
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