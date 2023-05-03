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Giriş Tarihi: 3.5.2023 12:42 Son Güncelleme: 3.5.2023 13:21

Akşener nereye gitse meydan boş kalıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener miting için nereye gitse meydan boş kalıyor. Erzurum, Konya, Kayseri ve Ardahan’dan sonra Afyon mitinginde de meydanı dolduramayan Akşener kızgınlıkla üslubunu her geçen gün daha da sertleştiriyor.

Gökhan KOCAASLAN
Akşener nereye gitse meydan boş kalıyor

14 Mayıs Genel Seçimleri için parti ve liderler sahaya inerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 7'li Koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak açıkladığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gittiği Ardahan, Konya, Kayseri, Erzurum'un ardından Afyonkarahisar'da da büyük bir şok yaşadı.

Akşener ile Yavaş'ın Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği miting tanıtımı günler öncesinden yapılırken meydanı boş kaldığını gören Meral Akşener, büyük hüsran yaşadı. Yaklaşık 20 dakika kürsüde kalan Akşener, konuşmasının ardından seçim otobüsüne binerek Afyonkarahisar'dan ayrıldı.

MİLLET İTTİFAKI MİLLETVEKİLİ ADAYLARINI ÇAĞIRMADI

7'li koalisyonun ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Afyonkarahisar mitinginde ortaklığa uymadığı dikkatlerden kaçmadı. Akşener, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Adaylarını kürsüye çağırarak tanıtımını yaptı ancak ittifak ortağı milletvekili adaylarını kürsüye davet etmemesi bazı vatandaşlar tarafından, "Bu mitingde de benzeri bir ittifak görüntüsü göremedik. İttifak İl Başkanları ve adayları kürsüye çağrılmadı" yorumunu yaptı.

BARİYER ŞOVA DÖNÜŞTÜ

Özellikle meydanının arka kısmında bulunan alanın boş kaldığını göre Akşener, Zafer Müzesinin arkasında bulunan bariyerlerin açılmasını isterken, "Lütfen bariyerleri açar mısınız? Ben milletimden korkacaksam batsın bu dünya" dedi ancak kürsünün karşısındaki bariyerlerin kapalı tutularak vatandaşla kendisine mesafe koyması şov olarak değerlendirildi.

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Akşener nereye gitse meydan boş kalıyor
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