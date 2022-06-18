Haberler Yaşam Haberleri Akşenerler'in 'mülteci' çelişkisi!
Giriş Tarihi: 18.6.2022 21:51

Akşenerler'in 'mülteci' çelişkisi!

Akşenerler’in ’mülteci’ çelişkisi!

Türkiye'deki mülteciler üzerinden siyaset devşiren ve her fırsatta, "Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğiz" vaadinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlunun, bir dernek bünyesinde, 'Suriyelilere, Türkiye'de kendi işlerini kurma' konusunda dersler verdiği ortaya çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de sığınmacı statüsünde bulunan Suriyelileri, iktidara gelmeleri durumunda ülkelerine geri gönderileceği vaadinde bulunmuş, "Ülkemizde bulunan 'Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Sığınmacıları', Suriye Devleti ile iş birliği içinde, Uluslararası Kuruluşlar, Avrupa Birliği ve Bölge Ülkelerinin desteğini de alarak, hukuka ve insan haklarına uygun şekilde, gecikmeden, ülkelerine geri göndereceğiz." demişti.

AKŞENER'İN 'SURİYELİ' ÇELİŞKİSİ

Türkiye'deki mülteciler üzerinden siyaset devşiren ve her fırsatta, "Suriyelileri ülkelerine geri göndereceğiz" diyen Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in Habitat Derneği bünyesinde, 'Suriyelilere, Türkiye'de kendi işlerini kurma' konusunda dersler verdiği ortaya çıktı.

KENDİ AĞZIYLA SÖYLEMİŞTİ: OĞLUM SURİYELİLERE START-UP ANLATTI

Akşener, 2 Temmuz 2021 tarihinde katıldığı, Habertürk canlı yayınında, oğlunun faaliyetlerine ilişkin şunları söylemişti:

"Mesela benim oğlum, Habitat (Derneği) bünyesinde, sosyal sorumluluk projesi olarak; Kayseri'de, Mersin'de ve İzmir'de Suriyeli gençlere start-up deniliyor ya 'girişimcilik' anlattı."

GEÇTİĞİMİZ AY 'DEVLETTEN YETKİ' İSTEMİŞTİ

Akşener, 11 Mayıs 2022 tarihinde yaptığı partisinin grup toplantısı konuşmasında ise, Suriyelilerin geri göndermek için devletten görev istemiş, "İYİ Parti Genel Başkanı olarak beni devlet olarak görevlendir, ben gideyim Suriye'ye, Esed ve onun çevresiyle görüşeyim. Ülkemizde Suriye'den gelen göçmenleri Esed'le el sıkışıp ülkelerine gönderelim" demişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

TYT soruları ve cevapları 2022 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YKS ÖSYM ile 2022 TYT soruları ve cevapları ile Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe soru-cevap
EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞİYOR! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 belli oldu! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
YKS ne zaman 2022? AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal paylaşım: Sosyal medyadan tepki yağdı! "Bunlar bu ülkeye düşman"
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri bu sene ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Akşenerler'in 'mülteci' çelişkisi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA