Aktütün artık terörün değil düğün fotoğraflarının mekânı

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yaklaşık 3 bin 500 rakım yükseklikte ola doğa harikası Çarçellan bölgesinin Ayranlı köyü 1980 yıllarda yaşanan terör olaylarından dolayı can güvenliği olmadığı için yasaklı bölge oldu. Yapılan operasyonlarla terörün izlerinin silindiği sınır sıfır noktasında yer alan Aktütün Çarçellan bölgesi yeni evlenen çiftlerin düğün fotoğraflarını çektirdikleri mekân oldu.

40 YIL SONRA GÜZEL BİR ANIMIZ OLSUN İSTEDİK

Herki aşiretinden olan Almanca öğretmeni 29 yaşındaki Betül Yılmaz ile elektrik mühendisi 29 yaşındaki Mesut Uysal, Çarçellan bölgesinde düğün fotoğraflarını çekerek bu mutlu günlerini ölümsüzleştirdi.





Damat Mesut Uysal, "Yaklaşık 40 yıl aradan sonra eşimle beraber bu el değmemiş dağların her taşın üzerinde bir hatırası olan geçmişin ve atalarımızın anıları huzurunda düğün fotoğraflarımızı çekmeye karar verdik. Yeni anılar ve güzellikler biriktireceğimiz bölgenin ilk gelin ve damadı olduk. Bu bize huzur ve mutluluk kattığını ifade ederek inşallah çocuklarımıza güzel bir anı olarak kalacaktır" dedi.