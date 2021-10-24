Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Akü hırsızları kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:38 Son Güncelleme: 24.10.2021 16:47

Akü hırsızları kıskıvrak yakalandı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Akü hırsızları kıskıvrak yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık Şubesi ekipleri baz istasyonlarından akü çalan iki hırsızı yakaladı. Olayla ilgili gözaltına alının hırsız ile birlikte çalıntı aküleri alan kişi hakkında da işlem yapıldı.

Antakya, İskenderun, Belen ve Kırıkhan'da baz istasyonlarına dadanan hırsızlar, baz istasyonlarındaki aküleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen polis, geniş çaplı bir araştırmanın sonucunda hırsızların izini buldu. İki hırsızı adreslerine yaptıkları operasyonlarla kıskıvrak yakalayan polis, hırsızların aküleri sattığı işyerinde de arama yaptı. Çalıntı 12 aküyü işyerinde bulan polis, işyeri sahibi hakkında çalıntı mal almak suçundan işlem yaparken, yakalanan iki hırsız da gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akü hırsızları kıskıvrak yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA