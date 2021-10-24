Akü hırsızları kıskıvrak yakalandı

Antakya, İskenderun, Belen ve Kırıkhan'da baz istasyonlarına dadanan hırsızlar, baz istasyonlarındaki aküleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların peşine düşen polis, geniş çaplı bir araştırmanın sonucunda hırsızların izini buldu. İki hırsızı adreslerine yaptıkları operasyonlarla kıskıvrak yakalayan polis, hırsızların aküleri sattığı işyerinde de arama yaptı. Çalıntı 12 aküyü işyerinde bulan polis, işyeri sahibi hakkında çalıntı mal almak suçundan işlem yaparken, yakalanan iki hırsız da gözaltına alındı.