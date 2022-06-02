Aküleri çalıp hurdacıya sattı

İstanbul'da bir kişi; bir kamyonetten iki bin lira değerinde olan iki adet akü çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren Ö.G. isimli hırsızı Veysel Karani Mahallesi Aytemur Caddesi üzerinde olayı gerçekleştirdiği beyaz renkli ve üç tekerlekli aracıyla seyir halindeyken yakaladı. Plaka ve trafik belgeleri olmayan araç bağlandı.

Çaldığı aküleri olay günü 250 lira karşılığında bir hurdacıya sattığı belirlenen ve iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydı bulunan Ö.G. yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.