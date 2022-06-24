Haberler Yaşam Haberleri Akülü çocuk arabasını çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı
Giriş Tarihi: 24.6.2022 16:37 Son Güncelleme: 24.6.2022 16:44

Akülü çocuk arabasını çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Akülü çocuk arabasını çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı

Sivas'ta akülü çocuk arabasını sürerek çalan hırsız önce güvenlik kamerasına, sonra polis ekiplerine yakalandı.

Sivas'ta Mehmet Paşa Mahallesi Kongre Caddesi'nde bulunan apartmanının merdiven aralığında duran çocuklarının akülü arabasını bulamayan H.Y, polise başvurdu. Sivas Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde bir kişinin kucağında çıkarttığı akülü arabayı daha sonra sürerek uzaklaştığı görüldü. Görüntülerdeki eşkalden hırsızın 25 yaşındaki A.Ç olduğunu belirleyen polis, harekete geçti. Polisin A.Ç'yi kısa sürede yakalarken, akülü arabanını ise bazı parçalarının söküldüğü belirlendi. Akülü araba sahibine teslim edilirken A.Ç ise gözaltına alındı.

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Akülü çocuk arabasını çalan hırsız, önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı
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