Akülü engelli aracını çaldı... Kısa sürede yakaladılar

İstanbul Ümraniye'de bir kişi; yüzde 92 bedensel engeli bulunan İ.Ş.'nin akülü engelli aracını çaldı. Aşağı Dudullu Mahallesi'ndeki adresin bahçe bölümüne havalandırmak amacıyla bırakılan ve çalınan akülü engelli aracın izini süren İstanbul Polisi; güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceledi. E.K. isimli kişinin, çaldığı akülü engelli aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

Akülü engelli aracını çalan vicdansız hırsız yakalandı | Video

Şüpheli, Ümraniye İlçesi'ne bağlı Dudullu Mahallesi'nde yakalandı. 52 suç kaydı olduğu tespit edilen şüphelinin çaldığı akülü engelli aracı Y.B. isimli kişiye sattığı tespit edildi. Y.B. isimli kişinin iş yerine giden İstanbul Polisi; çalınan akülü engelli aracı bularak muhafaza altına aldı. E.K. hakkında "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.