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Giriş Tarihi: 11.2.2023 11:57 Son Güncelleme: 11.2.2023 13:35

AKUT gönüllüsü olarak gitti… Enkazdan ailesinden 4 kişiyi çıkardı

AKUT Trabzon ekibi gönüllülerinden Umut İke, can kurtarmaya gittiği Kahramanmaraş’ta kuzeni, eşi ve 1 yaşındaki ikizlerini elleriyle enkazdan çıkardı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
AKUT gönüllüsü olarak gitti… Enkazdan ailesinden 4 kişiyi çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde etkili olan depremlerin ardından AKUT Trabzon ekibinin 28 gönüllüsüyle birlikte bölgeye giden öğretmen Umut İke, Kahramanmaraş'ta yaşayan teyzesinin kızı Pınar Palabıyık (44), eşi öğretmen Mehmet Palabıyık (44) ile 1 yaşındaki ikizleri Emine Neva ve Ali'nin de evlerinin enkazı altında kaldığını öğrendi. Kahramanmaraş'a ulaşan ve görev verilen enkazlarda can kurtarmaya çalışan Umut İke, aralarında çocukların da olduğu birçok kişinin enkazdan canlı olarak tahliyesinde görev aldı. Depremin üçüncü gününde başka ekiplerin de görev yaptığı kuzeninin evinin enkazına giden İke, kuzeni ve ikiz bebeklerinin cenazelerini kendi elleriyle enkazdan çıkardı.

KENDİ ELLERİMLE KUZENİMİ VE İKİZLERİNİ ÇIKARDIM

Kahramanmaraş'ta görevini depremin 6'ncı gününde de ekip arkadaşlarıyla birlikte sürdüren Umut öğretmen, "Operasyon çağrısının gelmesinin ardından hızla Kahramanmaraş'a hareket ettik. Yolda kuzenim ve ailesinin de enkaz altında kaldığını öğrendim. Kahramanmaraş'a ulaşınca bize görev verilen enkaz alanlarında çalışmaya başladık. Kuzenim ve ailesinin evlerinde de diğer ekipler çalışıyordu. Ertesi gün ben de o bölgeye giderek çalışmalara başladım. Maalesef onları sağ olarak kurtaramadık. Kendi ellerimle kuzenim Pınar ve ikiz bebeklerinin cenazelerini enkazdan çıkardım. Üzüntüm gerçekten çok büyük. Ancak enkazlardan hala bir ses gelmesi ve can kurtarmamız umuduyla görevimizi sürdürüyoruz" dedi.

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AKUT gönüllüsü olarak gitti… Enkazdan ailesinden 4 kişiyi çıkardı
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