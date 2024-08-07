Akyaka’daki feci kazada yeni gelişme: 3 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı, otobüsün sahibi tutuklandı

Muğla'nın Ula ilçesinde 13 Temmuz 2024'te Akyaka girişi yerli turist taşıyan tur otobüsü freni patlaması sonucu park halindeki 3 araca çarpmıştı. Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesi sonucu kazada otobüs içerisinde bulunan 11 yaşındaki Meryem Seleyna Gültekin hayatını kaybetti belirlenmişti.

aracın şoförü Mehmet Doğu (65) ve eşi Necla Doğu (57) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kazada ayrıca 32 kişi de yaralanmıştı.

OTOBÜSÜN SAHİBİ TUTUKLANDI

Kazayla ilgili 3 kişilik Bilirkişi Heyetinin İnceleme Raporu doğrultusunda ölen otobüs şoförü Mehmet Doğu (65) ile otobüsün sahibi Hüseyin Kafacı (62) asli kusurlu olduğu belirtildi.

Şüpheli Hüseyin Kafacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama istendi. Şüpheli Kafacı, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Kafacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.