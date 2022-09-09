Akyaka’daki vahşetin faili yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde, 6 Mart'ta doğa gezintisine çıkan vatandaşlar, Levent Arslan'a ait av köpeğini boynundan ağaca asılı halde buldu. Köpeğin vahşice öldürüldüğünü fark eden vatandaşlar, yetkililere ihbarda bulundu. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve JASAT timi tarafından olayın faillerinin tespit edilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.