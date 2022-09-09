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Giriş Tarihi: 9.9.2022 10:50 Son Güncelleme: 9.9.2022 11:01

Akyaka’daki vahşetin faili yakalandı

Muğla Akyaka’da av köpeğini boynundan iple ağaca asarak vahşice öldüren şüpheli Y.K., jandarmanın 6 aylık çalışması sonunda yakalanarak gözaltına alındı.

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Akyaka’daki vahşetin faili yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde, 6 Mart'ta doğa gezintisine çıkan vatandaşlar, Levent Arslan'a ait av köpeğini boynundan ağaca asılı halde buldu. Köpeğin vahşice öldürüldüğünü fark eden vatandaşlar, yetkililere ihbarda bulundu. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve JASAT timi tarafından olayın faillerinin tespit edilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

HAYDİ ve JASAT ekipleri tarafından 6 ay aralıksız devam eden detaylı araştırma ve inceleme sonucu olayın failinin Y.K. olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli Y.K. hakkında adli işlemlere başlandı.

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Akyaka’daki vahşetin faili yakalandı
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