İslam'da Allah (cc.) korkusu (takva), Cenab-ı Hakk'a duyulan saygı ve bağlılığı ifade eder. Bir insanda Allah (cc.) korkusunun bulunmaması, onu günahkar, ahlaksız, adaletsiz ve yalancı yapabilir. Bu durum ise masum insanların da zarar görmesine neden olabileceği için önemlidir. Bu açıdan bakıldığında Allah (cc.) korkusu, adaletin sağlanmasına da vesile olur. Ala Suresi 10-11-12. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı da Kur'an'a uymayı söyler.

Ala Suresi 10-11-12. Ayet Okunuşu

Mekke'de nüzul olan Ala Suresi, toplamda 19 ayetten meydana gelir. Bu sure, Peygamber Efendimiz'in çok sevdiği ve sık sık okuduğu sureler arasında yer alır. Ala Suresi'nin 10, 11 ve 12. ayetlerinin okunuşu ise şu şekildedir:

10. Ayet: "Seyezzekkeru men yehşâ."

11. Ayet: "Ve yeteccennebuhâ'l eşkâ."

12. Ayet: "Ellezî yaslen nârel kubrâ."

Vitir, Cuma ve bayram namazlarında okunması rivayet edilen Ala Suresi'nin 10-11-12. ayetin okunuşu yukarıda verildiği gibidir.

Ala Suresi 10-11-12. Ayet Arapça Yazılışı

Ala Suresi 10-11-12. ayeti Arapçadan, harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına uyarak okumak için aşağıda Arapçası verilmiştir.

Bu Arapça ayetleri, kalpten ve içtenlikle okumak ise faziletini ve sevabını daha çok artırır.

Ala Suresi 10-11-12. Ayet Türkçe Anlamı

Allah'ın (cc.) dilediği kişilerin hidayete ereceğini ve diğerlerinin ise sonsuz mutluluktan nasibini alamayacağını bildiren Ala Suresi 10-11-12. ayetin Türkçe meali şöyle açıklanabilir:

(10) "Allah'tan korkan öğüt alacaktır;"

(11) "Ebedî mutluluktan nasibi olmayan da ondan uzak durur."

(12) "İşte en büyük ateşe girecek olan odur."

10. ayette; Allah'tan (cc.) ve O'na saygı duyan kişiler, verilen öğütleri alacak ve doğru yolda olacaklardır. 11. ayette; ebedi mutluluktan nasibi olmayan, daha doğrusu ahirette cezalandırılacak olan insanlar ise bu öğütlere kulak tıkayacaklardır. Son olarak, 12. ayette ise bu insanların, "en büyük ateş" olan cehenneme gidecekleri belirtilmektedir. Bu ayetler, Allah'a (cc.) iman edilmesi ve sadece O'na bağlılık gösterilmesi gerektiği hususunda bir uyarıdır.