A'lâ Suresi'nin bu iki ayeti, Kur'an-ı Kerim'deki ilahi mesajların geçmiş vahiylerle uyumlu olduğunu ve Allah'ın dini emirlerinin peygamberler aracılığıyla iletildiğini hatırlatır. Bu ayetlerde; İslam'ın temel ilkelerinin yeni bir şey olmadığı, önceki peygamberlere gönderilen sahifelerde de yer aldığı ifade edilmektedir. Bu durum, dinlerin özünde aynı mesajları taşıdığını gösterir. Ala Suresi 18-19. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ayrıca, bireysel iman için derin bir anlayış sunar.

Ala Suresi 18-19. Ayet Arapça Yazılışı

Ala Suresi 18-19. Ayet Okunuşu

18. Ayet: İnne haza lefissuhufel'ula.

19. Ayet: Suhufi ibrahiyme ve musa...

Ala Suresi 18-19. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Allah'ın insanlığa bildirdiği hakikatler, yalnızca Kur'an'a özgü değil, daha önceki peygamberlere indirilen kutsal kitaplarda da yer almıştır. Bu, İslam'ın öğretilerinin tüm insanlık için evrensel bir doğruluk taşıdığını ve vahyin, tarih boyunca bir bütünlük içinde olduğunu gösterir.

18. Ayet: Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, vardır.

19. Ayet: İbrahim ve Musa'nın kitaplarında.