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Giriş Tarihi: 14.9.2023 14:00

Alaca Cumhuriyet Başsavcılığından Stand Up gösterilerini aratmayan dilekçe

Alaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Savcısı Edanur D.’nin imzasıyla Sungurlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’na komedi filmlerini aratmayan bir dilekçe gönderilerek ilgili personelin Alaca Adliyesi’nden lavedilmesinin hak yolunda atılacak doğru bir adım olduğu belirtildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Alaca Cumhuriyet Başsavcılığından Stand Up gösterilerini aratmayan dilekçe

Alaca Adliyesi'nde teknisyen kadrosunda görev yapan bir personel Yozgat Adliyesi'ne atanmak için Alaca Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi.

Alaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Savcısı Edanur D.'nin imzasıyla Sungurlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na komedi filmlerini aratmayan bir dilekçe gönderilerek ilgili personelin Alaca Adliyesi'nden lavedilmesinin hak yolunda atılacak doğru bir adım olduğu belirtildi.

Alaca Cumhuriyet Başsavcılığınca Sungurlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na gönderilen dilekçede, mübaşir olarak görev yapan personelin adliye personelini yetersiz mantar bilgisiyle mantar toplamaya götürerek personelin zehirlenmesine sebebiyet verdiği, adliye otoparkını doğan görünümlü şahin aracıyla işgal ettiği, tuvalet eğitimi bulunmaması nedeniyle olur olmaz yerlerde ozon tabakasını delmeye çalıştığı, bu nedenlerle ilgili personelin atanma talebine olur verildiği belirtildi.

Alaca Adliyesi'nde teknisyen kadrosunda çalışan Serdal K., Yozgat Adliyesi'ne atanmak için dilekçe verdi. Alaca Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhuriyet Savcısı Edanur D.'nin imzasıyla Sungurlu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı'na personelin atanma talebine olur verildiğini belirten bir dilekçe gönderildi. Stant Up gösterilerine taş çıkartan dilekçede, Serdal K.'nın teknisyen kadrosunda görev yaptığı ancak teknik bilgi ve becerisinin olmaması nedeniyle mübaşir olarak görev yaptığı belirtildi. Serdal K.'nın mübaşirliğinin de yetersiz düzeyde olduğu, adliye personelini yetersiz mantar bilgisiyle mantar toplamaya götürerek personelin zehirlenmesine sebebiyet verdiği, adliye otoparkını doğan görünümlü şahin aracıyla işgal ettiği kaydedildi. Ayrıca, adliyeye ait çapa, keser gibi malzemeleri izinsiz alarak patates toplamaya gittiği, tuvalet eğitimi bulunmaması nedeniyle olur olmaz yerlerde ozon tabakasını delmeye çalıştığı ifade edildi.

Ayrıca, İlgili personelin günün büyük çoğunluğunu baro odasında ağzını ayırarak, dizini sallaya sallaya geçirdiği, müdür odasında bulunan klimayı kendi menfaati için açarak elektrik faturalarını şişirdiği, adliyeye bir faydasının bulunmadığı kaydedildi.

Dilekçede, tüm bu hususların değerlendirilmesiyle Serdal K.'nın Alaca Adliyesi'nden lavedilmesinin hak yolunda atılacak önemli bir adım olduğu, atama talebinin vatan, millet, devlet ve diğer tüm manevi değerler uyarınca Alaca Adliyesinden gitmesi yönünde kanaat oluştuğu ve olumlu görüş verildiği belirtildi.

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Alaca Cumhuriyet Başsavcılığından Stand Up gösterilerini aratmayan dilekçe
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