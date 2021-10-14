Alacağı için gitti, canından oluyordu

SAKARYA
'NIN Serdivan
ilçesinde alacaklısı tarafından "Gel borcunu vereceğim" vaadiyle kandırılıp beyzbol sopasıyla öldüresiye dövülen genç, ölümün kıyısından döndüğü anları anlattı. Akyazı
'da yaşayan Adem Hikmet isimli genç, yaklaşık 7 sene önce kefil olduğu şahıs tarafından "Gel borcunu vereceğim" vaadiyle kandırılıp beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldüğünü iddia etti. İddiaya göre, 68 bin liralık alacağı olan Adem Hikmet, Serdivan ilçesi Çark Caddesi üzerinde emlak ofisi bulunan B.Z. ile iletişime geçti. Olumsuz geçen konuşma sonrasında B.Z., Adem Hikmet'i tekrardan arayarak, "Gel borcunu vereceğim" diyerek ofisine çağırdı. Arkadaşı Yusuf Gündoğan
ile birlikte ofise giden, Hikmet alacaklısı tarafından beyzbol sopasıyla öldüresiye dövüldü. Olayın haber verilmesi sonrasında hastaneye kaldırılan Hikmet, 3 gün boyunca müşahede altında kaldı. Kafasına 18 dikiş atılan ve kolunda lif yırtığı oluşan genç, ölümden döndü. İHA