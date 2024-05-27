Alacağı olan arkadaşını öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Akkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mehmet Baki Özyetim (52) kullandığı içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenci servis minibüsü ile bir site içerisine girdiği sırada T.G. ile karşılaştı. İddiaya göre, aralarında alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki arkadaş tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında T.G. yanındaki tabanca ile minibüste bulunan Mehmet Baki Özyetim'e tabancayla ateş açtı.

Saldırgan kaçarken, silah sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin kontrolünde Özyetim'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Özyetim'in cenazesi olay yeri incelemesi sonrası otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan T.G. ise kısa süre sonra bölgedeki polis merkezine giderek teslim oldu.