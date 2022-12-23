Alacak kavgası cinayetle bitti

İSTANBUL Esenyurt'ta önceki gün Muhammet Yasser (22), borçlu olduğu arkadaşının evinde arkadaşı ve onun 7 arkadaşı tarafından önce darp edildi, ardından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesi yapan polis, şüphelilerin kimliklerinin Z.B., E.A., M.S., S.S., M.T.Z.,A.A., S.S. ve S.U. olduğunu belirledi. Tartışmanın alacak-verecek nedeniyle çıktığı iddia edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. -