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Giriş Tarihi: 24.12.2022

Alacak kavgası cinayetle bitti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İSTANBUL Esenyurt'ta önceki gün Muhammet Yasser (22), borçlu olduğu arkadaşının evinde arkadaşı ve onun 7 arkadaşı tarafından önce darp edildi, ardından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesi yapan polis, şüphelilerin kimliklerinin Z.B., E.A., M.S., S.S., M.T.Z.,
A.A., S.S. ve S.U. olduğunu belirledi. Tartışmanın alacak-verecek nedeniyle çıktığı iddia edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. -

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Alacak kavgası cinayetle bitti
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