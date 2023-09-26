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Giriş Tarihi: 26.9.2023 09:15

Alacak kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti... 1 ay sonra bebeği olacaktı

Ankara’da alkol içerek gezen 3 arkadaş arasında çıkan alacak verecek kavgasında Hüseyin Hakan, S.D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Ç.’yi suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına alırken hayatını kaybeden Hakan'ın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Alacak kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti... 1 ay sonra bebeği olacaktı

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde 3 arkadaş otomobille dolaşırken alkol almaya başladı. Hüseyin Hakan ile S.D. arasında alacak verecek sebebiyle tartışma çıktı. Sürücü A.Ç.'nin yanında oturan Hüseyin Hakan, arka koltukta oturan S.D.'ye bıçakla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında S.D. ise tabanca ile Hüseyin Hakan'a tabancayla ateş açtı. Bu sırada sürücü A.Ç., tabancanın ateşlenmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek sokakta park halinde olan başka bir araca çarparak durdu.

1 AY SONRA BEBEĞİ OLACAKTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Hüseyin Hakan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, araç sürücüsü A.Ç. ve şüpheli S.D. olay yerinden kaçtı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan araştırma sonucu, araç sürücüsü A.Ç. yakalandı. Yapılan sorgulamada A.Ç., S.D.'nin tabancayla ateş ederek Hüseyin Hakan'ı öldürdüğünü anlatması üzerine kısa sürede şüpheli suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hüseyin Hakan'ın eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Alacak kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti... 1 ay sonra bebeği olacaktı
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