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Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:42 Son Güncelleme: 27.12.2021 11:08

Alacak kavgasında 2 kişi bıçaklandı

ABBAS ÇAKAR
Alacak kavgasında 2 kişi bıçaklandı

Kocaeli İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesinde meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıkları iddia edilen 2 ayrı grubun kavgasında, 2 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı.

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Beren Sokak üzerinde, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede E.A. ve M.C. isimli 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken E.A.'ya ait otomobil de zarar gördü. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Alacak kavgasında 2 kişi bıçaklandı
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