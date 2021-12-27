Alacak kavgasında 2 kişi bıçaklandı

İzmit İlçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Beren Sokak üzerinde, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede E.A. ve M.C. isimli 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken E.A.'ya ait otomobil de zarar gördü. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.