Alacak meselesi cinayetle bitmişti! Şüpheliler için istenen ceza belli oldu

Pendik'te 12 Eylül günü iddiaya göre İbrahim Ç. ve Yunus S. motosiklet ile seyir halindeyken, karşılarına alacak verecek meselesinden husumetli oldukları 24 yaşındaki Murat Kırca çıkmıştı. Şahıslar arasında çıkan sözlü tartışmanın büyümesi sonucu Yunus S., silahı çıkararak Kırca'ya doğru peş peşe ateş edip olay yerinden kaçmıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden İbrahim Ç., adli makamlarca ev hapsine çarptırılırken, Yunus S. ise tutuklanmıştı.

FİKİR VE BİRLİK İÇİNDE YAPTIKLARI VURGULANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, olay günü müşteki Şenol K. ve maktulün Pendik'te çalılık yolda bulunduğu esnada şüphelilerin plakasını daha önceden söküp attıkları motorsikletle gelerek ellerinde bulunan tüfekle fikir ve birlik içerisinde, öldürme kastıyla hareket ederek maktule ateş ettikleri, olay sonucu ise maktulün ölümüne sebep olmakla birlikte ormanlık alana kaçarak kurtulan müşteki Şenol K.'yı da yaraladıkları anlatıldı.

ARD ARDA ATEŞ EDEREK KAÇMIŞLAR

Müşteki Şenol K.'nın iddianamede yer alan beyanında, maktulle birlikteyken şüphelilerin bağırarak ellerindeki tüfekle üzerlerine ateş ettiklerini, maktulle birlikte vurulduklarını, maktulün 'Vuruldum' demesi üzerine şüphelilerin sesin geldiği yöne doğru tekrar ateş ettiklerini, ardından da şüphelilerin olay yerinden kaçtıklarını söylediği kaydedildi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Şüpheli İbrahim Ç.'nin iddianamede yer alan ifadesinde, motorsikletle seyir halindeyken şüpheli Yunus S.'nin kendisini durdurup elindeki tüfekle zorla motorsiklete bindiğini, silah zoruyla olay yerine gittiğini, motorsikleti kendisinin kullandığını, olay yerinde ise Yunus'un ormanlık alana 3 kez ateş ettiğini, sonra da birlikte olay yerinden kaçtıklarını ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirttiği öne sürüldü.

MİZAH YAPAR GİBİ BİR SAVUNMA

Şüpheli Yunus S.'nin ise iddianamedeki ifadesinde olay günü mezarlıktayken İbrahim'in yanına gelerek kendisini silahla ateş etmeye çağırdığını, havaya ateş etme fikrini kabul ettiğini, sonrasında İbrahim'in ismini hatırlamadığı bir mezardan çıkararak bir tüfek verdiğini, ardından İbrahim'in kendisine mizansen olarak 'Sen bu tüfeği bana doğrult tehdit ediyormuş gibi yap' dediğini, bu şekilde olay yerime gittiklerini, kendisinin havaya 1 kez, İbrahim'in 2 kez ateş ettiğini, olay yerinde insan görmediğini ve ses duymadığını söylediği aktarıldı.

2 KEZ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede yer alan otopsi raporunda maktulün ölüm sebebinin ateşli silah yaralanması olduğu vurgulanırken olay yeri inceleme raporları, kamera kayıtları, Adli tıp raporları, şüphelilerin olayı kısmi kabul eden ve birbirlerini suçlayıcı şekildeki beyanları ve tüm deliller kapsamında şüphelilerin fikir ve eylem birliğiyle maktulü öldürdüklerinin sabit olduğu anlaşıldığından 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.