Alacak randevusunda kanlı pusu

Esenyurt'ta kuaförlük yapan Mert Dağ ile arkadaşı Yusuf F. aralarında alacak verecek meselesi olan grupla geçtiğimiz Çarşamba gece saat 03:00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi'nde buluştular. Her iki grup buluştuğu sırada silahlar patladı. Çıkan çatışmada, Mert Dağ, başına aldığı kurşun darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çatışmaya karışan diğer kişiler kaçtı. Mert Dağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın hemen ardından Yusuf F., olay yerine yakın bir sokakta gece bekçileri tarafından kovalamaca ile yakalandı. Yusuf F'nin kaçarkan attığı tabanca da bulundu. Yusuf F., ifadesinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Oğuzhan K. ve arkadaşları ile bu konuyu konuşmak için randevulaştıklarını, buluşma yerinde pusuya düşürülerek kendilerine ateş açıldığını, kendisinin de açılan ateşe karşılık verdiğini öne sürdü.