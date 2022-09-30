Alacak randevusunda kanlı pusu

Olayın hemen ardından Yusuf F., olay yerine yakın bir sokakta gece bekçileri tarafından kovalamaca ile yakalandı. Yusuf F'nin kaçarkan attığı tabanca da bulundu. Yusuf F., ifadesinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Oğuzhan K. ve arkadaşları ile bu konuyu konuşmak için randevulaştıklarını, buluşma yerinde pusuya düşürülerek kendilerine ateş açıldığını, kendisinin de açılan ateşe karşılık verdiğini öne sürdü.