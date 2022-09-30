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Giriş Tarihi: 30.9.2022 09:20

Alacak randevusunda kanlı pusu

İstanbul Esenyurt’ta aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet olan iki grubun buluşması cinayetle bitti. 21 yaşındaki kuaför Mert Dağ başından vurularak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler Murat M.’nin emniyette verdiği ifadesinde, “Ben ateş ettim ama vurmadım. Onu yanında gelen arkadaşı vurdu” dediği öne sürüldü. Cinayet silahı balistik incelemenin ardından belli olacak.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alacak randevusunda kanlı pusu

Esenyurt'ta kuaförlük yapan Mert Dağ ile arkadaşı Yusuf F. aralarında alacak verecek meselesi olan grupla geçtiğimiz Çarşamba gece saat 03:00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi'nde buluştular. Her iki grup buluştuğu sırada silahlar patladı. Çıkan çatışmada, Mert Dağ, başına aldığı kurşun darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çatışmaya karışan diğer kişiler kaçtı. Mert Dağ, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın hemen ardından Yusuf F., olay yerine yakın bir sokakta gece bekçileri tarafından kovalamaca ile yakalandı. Yusuf F'nin kaçarkan attığı tabanca da bulundu. Yusuf F., ifadesinde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan Oğuzhan K. ve arkadaşları ile bu konuyu konuşmak için randevulaştıklarını, buluşma yerinde pusuya düşürülerek kendilerine ateş açıldığını, kendisinin de açılan ateşe karşılık verdiğini öne sürdü.

"BEN VURMADIM ARKDAŞI VURDU"

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler karşı gruptan Sinan Ş., Murat M., Arif S. ve Oğuzhan K'yı da gözaltına aldı. Olayda silah kullandığını itiraf eden Murat M'nin sakladığı tabancası da yapılan aramada bulundu.

Murat M., ifadesinde, "Ben ateş ettim ama vurmadım. Onu yanındaki arkadaşı vurdu" diye ifade verdiği öne sürüldü. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki sorguları sürerken, Mert Dağ'ın hangi silahtan çıkan kurşunla öldüğü balistik incelemeyle netlik kazanacak.

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Alacak randevusunda kanlı pusu
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