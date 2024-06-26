Alacak tartışması kanlı bitti: Pompalı tüfekle öldürdü

Balıkesir Edremit'te alkollü içki satışı yapan büfe işleten Süleyman Kaplan, bir ay önce ilçede kafe işleten Yasin Zeyrek'ten 45 bin TL borç para aldı. Zeyrek, dün yeğeni A.C.Z.'yi Kaplan'ın iş yerine gönderip, borç olarak verdiği parayı ödemesini istedi. İddiaya göre, A.C.Z., Kaplan'a parayı sabaha kadar vermemesi halinde gelip, dükkanını anahtarını alacaklarını söyleyip, ayrıldı.