Alacak-verecek buluşması kanlı bitti

Zeytınburnu Nuripaşa Mahallesi
13. Sokak'ta, iki motosikletle gelen 4 kişiden 1'i olan Doğan Kurşungöz
'e (21) kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kurşungöz vurularak yere yığılırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Doğan Kurşungöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayın iki grup arasında alacakverecek meselesi yüzünden yaşandığını belirledi. Telefonlaşıp buluşma ayarlayan iki grubun olay yerinde karşılıklı silah sıktıkları ve Kurşungöz'ün vurularak öldürüldüğü belirlendi.