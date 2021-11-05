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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Alacak-verecek buluşması kanlı bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alacak-verecek buluşması kanlı bitti
Zeytınburnu Nuripaşa Mahallesi 13. Sokak'ta, iki motosikletle gelen 4 kişiden 1'i olan Doğan Kurşungöz'e (21) kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Kurşungöz vurularak yere yığılırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Doğan Kurşungöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayın iki grup arasında alacakverecek meselesi yüzünden yaşandığını belirledi. Telefonlaşıp buluşma ayarlayan iki grubun olay yerinde karşılıklı silah sıktıkları ve Kurşungöz'ün vurularak öldürüldüğü belirlendi.
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Alacak-verecek buluşması kanlı bitti
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