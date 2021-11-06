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Giriş Tarihi: 6.11.2021

Alacak-verecek çatışması: 1 ölü 4 yaralı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Alacak-verecek çatışması: 1 ölü 4 yaralı
İzmir'in Buca ilçesindeki Ufuk mahallesinde yaşayan Sezgin Gökçe, oğlu Muhammet Can Gökçe ve arkadaşı M.A., önceki akşam, 3 gündür alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştıkları İsmet Ertürk Tarı (46), İsmet Koşak (18) ve Seymen Değirmentaşlı'nın (18) oturduğu kahvehanenin önüne geldi. Burada taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşünce, iki taraf da silahlarını çekti. Çıkan çatışmada Muhammet Can Gökçe, Sezgin Gökçe, İsmet Ertük Tarı ve Seymen Değirmentaşlı yaralandı. M.A. ise olayın ardından kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sezgin Gökçe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu Muhammet Can Gökçe'nin de hayati tehlikesi sürüyor. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede, 23 mermi kovanı buldu.
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Alacak-verecek çatışması: 1 ölü 4 yaralı
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