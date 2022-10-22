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Giriş Tarihi: 22.10.2022 10:46

Alacak verecek cinayeti: 74 yaşındaki komşusunu öldürdü

İstanbul Zeytinburnu’nda iki komşu arasındaki alacak verecek tartışması cinayetle bitti. 74 yaşındaki komşusu Niyazi Altunbaş’ı alacak verecek yüzünden öldürdüğü öne sürülen komşusu Yahya D. Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Alacak verecek cinayeti: 74 yaşındaki komşusunu öldürdü
Zeytinburnu, Yeşiltepe mahallesinde 11 Eylül'de meydana gelen olayda 74 yaşındaki emekli Niyazi Altunbaş evinde öldürülmüş olarak bulundu. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Niyazi Altunbaş'ın son günlerde alacak verecek meselesi yüzünden alt komşusu olan Yahya D. isimli kişiyle tartıştığını tespit etti. Olaydan sonra ortadan kaybolduğu tespit edilen şüpheli komşu Yahya D., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli aralarında yaşanan tartışmanın ardından şüpheliyi öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Alacak verecek cinayeti: 74 yaşındaki komşusunu öldürdü
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